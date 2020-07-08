Бывший председатель Совета Министров ДНР Александр Бородай считает, что республики Донбасса, которые де-факто уже являются частью Российской Федерации, относительно скоро станут таковой и де-юре.

Бывший председатель Совета Министров ДНР Александр Бородай в эфире телеканала "Россия 1" прокомментировал свои резонансные слова на съезде российской политической партии "Родина" в Санкт-Петербурге. Он высказал мнение, что республики Донбасса, которые "де-факто уже являются частью Российской Федерации", относительно скоро "станут таковой и де-юре".По словам экс-премьера ДНР, ситуация более-менее понятная. Донбасс политически интегрирован в Россию. Жители Донбасса, по большей части, или уже являются, или в ближайшее время будут являться гражданами РФ и участвовать в российской политике. Экономика Донбасса также уже интегрирована в экономику РФ.Александр Бородай считает, что сейчас на Донбассе государственная бюрократия в силу исторически сложившихся обстоятельств имеет больший вес, чем бизнес. И жители Донбасса, и те, кто играют здесь главенствующую роль – военные или гражданская бюрократия – ощущают себя фактически российским регионом. "Правда, регионом, ущемленным в правах, но тем не менее регионом России", – добавил политик.В этой связи он порекомендовал обратиться к выступлению главы ДНР Дениса Пушилина, который по-прежнему говорит о том, что Донбасс стремится и идет в Россию."Мои слова вызвали такой фурор, потому что это болезненная точка. Сейчас политики со всех сторон понимают, что процесс уже не остановить, он слишком далеко зашел", – пояснил Бородай."Когда в 2014 году возникла донбасская проблема, было несколько путей ее решения, в том числе был возможен крайне нежелательный для дончан вариант возвращения на каких-то условиях Донбасса в состав Украины. Со временем количество возможных путей решения этой проблемы суживается. И сейчас остался только один путь – это дальнейшая интеграция Донбасса в Россию", – отметил экс-премьер ДНР.Что касается Минских соглашений, то, по мнению политика, уже абсолютно всем очевидно, что они не существуют и не будут выполнены. "Я уже много раз говорил, что Минские соглашения заключались сторонами для выполнения своих собственных целей и задач, далеких от тех, которые были прописаны на бумаге. И на сегодняшний день Минские соглашения являются пустым звуком, что доказывают нам реальные действия украинских политиков и военных, которые интенсифицируют войну на Донбассе", – заключил Александр Бородай.