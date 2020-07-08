Главный тренер женской сборной России по футболу и главный тренер женского Локомотива Елена Фомина – первая женщина-тренер в стране с лицензией категории ПРО. Что это за лицензия? Что ждет российскую сборную в будущем? На эти вопросы Фомина ответила в эфире телеканала Россия 24.

Главный тренер женской сборной России по футболу и главный тренер женского "Локомотива" Елена Фомина – первая женщина-тренер в стране с лицензией категории "ПРО". Что это за лицензия? Что ждет российскую сборную в будущем? На эти вопросы Фомина ответила в эфире телеканала "Россия 24".- Елена Александровна, здравствуйте! Первый вопрос, наверное, логичный: расскажите, что это за лицензия категории "ПРО"? Зачем она нужна? И как она уже, может быть, повлияла на вашу тренерскую карьеру?- Лицензия, которая дает право работать с профессиональными клубами, даже мужскими, либо быть тренером национальной мужской сборной. Наша категория лицензии ничем не отличается от мужских. Наверное, не так важно, какая лицензия, а главное – это твой опыт, знания и какие-то цели и перспективы в твоей работе. Приятно, что разрешили женщинам сейчас проходить обучение на эту лицензию и мы являемся такими первопроходцами. Надеюсь, что дальше будет больше, и у нас будет появляться как можно больше таких специалистов.- Расскажите поподробнее про обучение, о том, как сдавали экзамены. Потому что я прочитал, что у вас компания была приличная – Зырянов, Семшов, Кирилл Новиков из "Динамо". Тяжело было сдавать на эту лицензию?- Мы учились достаточно долго – 2,5 года, с 2018 по 2020 до лета. И в связи с пандемией наша учеба немножко продлилась. В целом было очень интересно: было очень много заданий, мы обменивались опытом, информацией. Мы ездили в Дом футбола УЕФА, мы ездили на сборы, где обсуждали работу тренеров высокого уровня, то есть дискутировали. Мы защищали свою философию, мы убеждали руководителей, преподавателей, что мы движемся в правильном направлении, и свою философию необходимо было отстаивать. На самом деле, очень интересной была учеба, и я думаю, что такую учебу надо пройти многим, получить этот колоссальный опыт. Плюс самое важное – это обмен информацией, и то, что дают преподаватели. Было очень много информации, голова распухала, но мы справились.Был экзамен онлайн. Мы не смогли встретиться очно в связи с пандемией, поэтому экзамен проводили в такой форме. И могу сказать, что экзамен проходил очень жестко, у нас даже два тренера не сдали его.- Во время обучения, во время общения, особенно с мужчинами-тренерами, вы как-то, может быть, по-особому взглянули на разницу в методиках в женском футболе и в мужском? Или это очень примитивный подход и методики не сильно различаются?- На самом деле, у нас больше различий в том, что у нас очень мало детских футбольных школ и девочки не так обучены, как ребята. С ребятами немножко проще, им не надо возвращаться, делать шаги назад, как у нас. Мы по некоторой методике не можем действовать в связи с тем, что у нас нет школы и нет обучения. Но сейчас мы развиваем женский футбол, двигаемся в этом направлении. Руководство колоссальное внимание уделяет женскому футболу, и такой прямо бум сейчас в развитии. Наша задача – просто это подхватить знающими специалистами, которые могут развивать женский футбол, и двигаться в этом направлении.Но методики не отличаются – женский футбол не отличается от мужского. Только тем, что это девушки. Может быть, более красивая игра и более эмоциональная.- А ваши футболистки из "Локомотива", из сборной России как-то вас поздравили с получением этой лицензии?- Да! На самом деле все переживали во время экзамена и поздравляли все, и было общее поздравление от команды, что было приятно, потому что я об этом не говорила, не сообщала о том, что у меня экзамен, и что это самая высокая лицензия. Они это сами сделали, что было неожиданно, и это порадовало. Действительно, это дорогие и ценные минуты, потому что помимо близких за меня радовались еще и игроки.- Вы сказали о том, что сейчас в России бум женского футбола. Расскажите про это немножко конкретнее: как вы взаимодействуете с Российским футбольным союзом? Что РФС делает особенного для популяризации женского футбола? И, наверное, вы как главный тренер женской сборной на себе чувствуете какую-то дополнительную ответственность, то есть вы буквально на передовой?- Конечно, Александр Валерьевич Дюков (президент РФС – ред.) уделяет колоссальное внимание женскому футболу. Уже есть программа развития женского футбола, задействованы департаменты женского футбола. У нас существует институт сборных команд в лице спортивного директора Лексакова Андрея Владимировича, который ведет у нас от национальной сборной до юношеской. Все находятся в этой структуре. То есть здесь уже идет и отбор, и в этом институте игроки проходят подготовку до национальной сборной.Сейчас появились команды в структуре мужских клубов. Естественно, "Локомотив" – первопроходец, что приятно. У "Зенита" в этом году появилась женская команда, "Краснодар" взял под опеку в структуру мужского клуба женскую команду. Конечно, шаги огромные, и хотелось бы, чтобы все команды – "Спартак", "Динамо", все ведущие команды нашей премьер-лиги в своей структуре имели женские команды, тот же "Рубин", потому что это будет развивать, популяризировать футбол.И вот в этом направлении как раз и РФС, и Александр Александрович Алаев (генеральный секретарь РФС – ред.) тоже задействован в разработке этой программы и утверждении ее. Шаги есть, они, конечно, небольшие, но, учитывая, что это первый такой опыт, это очень здорово для нас, для развития женского футбола, для его популяризации. Мы это ощутили на себе в женском футбольном клубе "Локомотив", когда в том году стали серебряными призерами и выходили в перерыве матча на награждение – как нас поддерживали болельщики с трибун! И этот интерес, этот адреналин, который получили наши игроки, дает нам возможность двигаться дальше. Мы понимаем, что занимаемся хорошим нужным делом.- А есть, может быть, планы каких-то стажировок за границей, не обязательно именно для главного тренера сборной, может быть, для людей рангом ниже? Не знаю, съездить на месяц, на два, постажироваться в "Вольфсбурге", в "Лионе" – лидерах женского клубного футбола в Европе?- Конечно, у нас есть такая практика, и мы все, проходя учебу, обязательно должны проходить стажировки. Но мы тоже понимаем, что есть какой-то языковой барьер, который может не позволить… но в целом такая практика существует и тренеры по физподготовке ездят в другие команды, и мы смотрим на развитие академии – и в Англии как это все происходит, в Германии. У нас открыты все возможности, все ресурсы, нет никаких ограничений. Вопрос, сможем ли мы это перенести, понимая, что там это идет с детского футбола, они тренируются с ребятами, а мы – нет? То есть, какая методика работы, подходит ли она нам. И, конечно, хотелось бы, чтобы больше открывалось академий, чтобы этот опыт можно было привнести девчонкам начиная с маленького возраста.- У вас лично есть какая-то ролевая модель женского футбола, может быть, какой-то клуб в США, в Канаде, в Германии, который, на ваш взгляд, работает идеально, на который стоит ориентироваться?- Самое важное – это все-таки мужской футбол, потому что женский футбол приближается к мужскому. И уже сейчас мы должны двигаться в этом направлении, и мы смотрим за мужскими командами. Мне очень нравится Сарри, его подход. Конечно, Клопп. Здесь, наверное, тяжело говорить о том, что нужно смотреть на женские команды. Чем быстрее мы заиграем в мужской футбол, так называемый мужской футбол, тем больше мы соберем аудиторию, тем больше у нас появится возможностей. И все европейские команды, тот же "Вольфсбург" в Германии и "Лион" – они все играют в стиле мужского футбола. Женского футбола как такового не существует. Есть обученные футболисты, есть определенная тактика-схема, есть модели игры. И, в принципе, это ничем не отличается от мужского. Может быть, чуть-чуть скорость другая, но то, что мы видим сейчас, как играют женские команды, можно сказать, что они как 17-18-летние ребята, либо это молодежная сборная России – уровень такой.- Если взять тройку призеров свежего чемпионата мира, насколько велика разница между другими командами? Допустим, сборная России сейчас занимает 24 место в мировом рейтинге. Много это или мало? Далеко мы или близко?- Если брать из анализа и аналитики одной игры, то, может быть, мы недалеко. Если брать в целом всю структуру, систему подготовки, то, конечно, мы отстаем. Может быть, это не глобальное отставание, но у нас на данный момент меньше конкуренции, меньше выбор игроков. Поэтому сейчас с приходом руководства мы надеемся, что будут появляться клубы, школы, академии, и мы будем выращивать своих футболистов, которые будут конкурировать между собой. У нас сейчас, конечно, нехватка именно кадров, игроков. Я не могу сказать, что колоссальная прямо разница, но она есть. Но если брать тройку призеров и близлежащие команды – участники чемпионата мира места до 8-го, это те же Франция, Германия, которой не повезло где-то в матчах в группе, то разницы как таковой нет. До последнего не знаешь, кто выиграет, кто будет чемпионом. Нет такого, что Америка – безоговорочно чемпионы и безоговорочно лидеры. Нет абсолютно! Сегодня – Америка, завтра это Япония, послезавтра это Голландия, которая выиграла чемпионат Европы и добрались до финала на чемпионате мира. Поэтому говорить, что это колоссальная разница, невозможно.В целом у нас есть небольшое отставание в связи с тем, что у нас есть проблемы касаемо детского футбола, детско-юношеского.- А у вас есть какое-то понимание, сколько лет должно пройти, чтобы эти программы, которые сейчас принимаются у нас в стране по развитию женского футбола, дали ощутимый результат? Пять лет, десять?- Тяжело здесь планировать что-то. Но, на самом деле, даже внедрение этих команд в структуру мужских клубов уже приблизит нас к привлечению легионеров, которые будут поднимать наш уровень в целом и тех футболистов, которые есть, плюс – открытие академий. Мы будем искать таких самородков, когда девочки играют с мальчиками. Есть все равно такие школы – это периферия, регионы, это все есть. Просто это будет более легализовано, скажем так. И шаги будут, они будут видны сразу, на мой взгляд. Конечно, это не глобальный шаг, не огромный, мы не сможем стать чемпионами мира завтра, хотя мы все хотим этого! Но шаги будут, и мы будем видеть. На мой взгляд, лет 5 должно, наверное, пройти, чтобы мы боролись на чемпионате мира, были в призерах и даже, может быть, больше.- Вы сказали в самом начале нашего разговора, что тренерская лицензия категории "ПРО" дает право работать, в том числе, с мужскими командами. Но, по большому счету, в мировом спорте не так много примеров, когда женщины работают именно с мужскими командами. Навскидку я знаю, что Бекки Хэммон, баскетболистка, у которой в том числе российское гражданство, за нашу сборную она играла, она ассистент у Грега Поповича в Сан-Антонио в NBA. Как вы думаете, насколько близки такие примеры в женском футболе?- Что касается Европы, я думаю, это не далекий шаг, это все произойдет. И мы уже видим какие-то примеры, может быть, это не Высшая лига, но в целом на лигу пониже уже есть женщины-тренеры.Вопрос касаемо России – менталитет, в первую очередь. Тяжело представить, что главный тренер – женщина, и управлять этим мужским коллективом, именно – как они будут воспринимать. Но я могу сразу, наверное, сказать, что самое важное – это знания, опыт и, наверное, твои мысли и твоя философия. Если футболисты поймут, что ты соображаешь, что ты – тренер хорошего уровня, то, в принципе, на пол, наверное, внимания не обратят.Если только отношение как девушке. То есть, здесь мы понимаем: мужская команда и женщина-тренер – здесь тяжело будет. Но в целом твой профессионализм, я думаю, 17-18 лет, молодежная сборная – это все реально и возможно. И в последующем, я надеюсь, такой градации не будет, и мы будем иметь возможность и право также тренировать и мужские команды.