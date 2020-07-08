Во Владимирской области многодетная мать выложила видео со своим 12-летним сыном за рулем, везущим ее купаться. Мальчик подрос, — гордо сообщила она своим подписчикам.

Многодетная мать выложила видео со своим 12-летним сыном за рулем, везущим ее купаться в Муромском районе Владимирской области."Мальчик рулит, мальчик подрос", — гордо сообщила она своим подписчикам на фоне виртуальных сердечек и поцелуев. На опубликованных кадрах видно, что в машине на задних сидениях сидят еще двое детей.На опубликованные кадры обратило внимание издание "Муром24". Журналисты выяснили, что мальчик катался в селе Молотицы. Женщину, по информации, указанной на ее странице в Instagram, зовут Марина Воробьева, ей 32 года и работает она мастером по наращиванию волос.Ранее "Вести" неоднократно писали о приключениях жительницы Набережных Челнов Агине Алтынбаевой, которая прославилась тем, что посадила своего 6-летнего сына за руль и прокатилась на скорости 130 километров в час.