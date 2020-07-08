Заместитель председателя совета директоров столичного Спартака Сергей Михайлов направил главе комитета по этике Российского футбольного союза Семену Андрееву письмо по поводу высказывания генерального директора санкт-петербургского Зенита Александра Медведева.

Заместитель председателя совета директоров столичного "Спартака" Сергей Михайлов направил главе комитета по этике Российского футбольного союза Семену Андрееву письмо по поводу высказывания генерального директора санкт-петербургского "Зенита" Александра Медведева.После победного матча с "Краснодаром" в Интернете появилось видео, на котором Артем Дзюба и Сердар Азмун празднуют в раздевалке досрочное чемпионство сине-бело-голубых. Футболисты на нем имитировали половой акт.Когда Медведева попросили высказаться по этому поводу, он заявил, что, возможно, Дзюба намекнул на планы команды в полуфинале Кубка России со "Спартаком".Эти слова не понравились Михайлову, поэтому он решил написать письмо в РФС, чтобы там дали оценку реплике генерального директора санкт-петербургского клуба, сообщает Чемпионат.com.Позже Медведев так прокомментировал сложившуюся ситуацию. "Люди юмора не понимают", – цитирует генерального директора клуба РИА Новости.Напомним, что полуфинальная встреча Кубка России по футболу между "Зенитом" и "Спартаком" состоится 19 июля. Она пройдет в Санкт-Петербурге.