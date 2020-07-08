В России отмечают День любви, семьи и верности. Православные вспоминают святых Петра и Февронию Муромских. На Руси они считались покровителями брака и многодетных семей. В Муроме из-за угрозы распространения коронавируса программу праздника пришлось сократить.

8 июля в России отмечают День любви, семьи и верности. Православные вспоминают святых Петра и Февронию Муромских. На Руси они считались покровителями брака и многодетных семей. В Муроме из-за угрозы распространения коронавируса программу праздника пришлось сократить.– Моя любимая, я тебе дарю цветы. И пусть тебе это будет на счастье!Галина и Алексей Суздальцевы – в Муроме пара легендарная. Прожили вместе 63 года. В День семьи, любви и верности супруг уже по традиции дарит жене цветы. В этом году белые хризантемы. Они очень похожи на ромашки – символ праздника, но стоят дольше. Рецепт своего семейного долголетия они не скрывают – главное, говорят, терпение."Любить надо больше, уважать! Я даже сама не заметила, что мы прожили столько лет! – признается Галина Суздальцева. – 63 года?! Это с ума сойти! А я вроде бы еще и ничего, молодая женщина – всего 83 года!"Сегодня в честь праздника Суздальцевы получат медали "За любовь и верность". Эту почетную награду ежегодно вручают самым крепким семьям по всей стране.День семьи, любви и верности – праздник относительно молодой. Был учрежден всего 12 лет назад в день поминания православными верующими святых Петра и Февронии Муромских. Это невероятный по силе любви союз князя и простой крестьянки. Мощи святых благоверных Петра и Февронии Муромских сейчас хранятся в Свято-Троицком женском монастыре. Ежегодно на праздник сюда приезжают тысячи православных верующих.Всенощное бдение традиционно проходит вне храма, чтобы вместить всех желающих. В этом году паломников из-за эпидемии коронавируса немного, но службу провели на монастырской площади, чтобы соблюсти безопасную дистанцию. Сюда же из Троицкого собора вынесли икону и раку с мощами благоверных Петра и Февронии."Молились о том, чтобы и нас Господь сподобил кому-то обрести, а кому-то укрепиться в любви и, возможно, тоже создать такой крепкий брак", – говорит паломница Марина Симонова.Массовых мероприятий все из-за того же коронавируса в Муроме сегодня не будет. Праздник семьи, любви и верности здесь будут отмечать тихо, по-домашнему.