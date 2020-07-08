Новые квартиры с отделкой в России предлагают продавать с мебелью. Сенаторы направили такое предложение в Минпромторг и намерены обратиться в Минстрой с просьбой внести эти изменения в критерии стандартного жилья.

Новые квартиры с отделкой в России предлагают продавать с мебелью. Сенаторы направили такое предложение в Минпромторг и намерены обратиться в Минстрой с просьбой внести эти изменения в критерии стандартного жилья. Это предложение поддержит в кризис деревообрабатывающую промышленность, считают в Совете Федерации.Поставки мебели для новостроек в случае оптовых заказов могут быть со скидками. В этом случае покупатели новых квартир смогут сэкономить до 50% на мебели, а стоимость недвижимости при этом вырастет не более чем на 10%, сообщили "Известия" со ссылкой на расчеты авторов предложения.В середине июня продажи жилья в российских новостройках вернулись на докоронавирусный уровень начала марта – 7,3 тысячи квартир в неделю, подсчитал федеральный жилищный оператор "ДОМ.РФ".Продажи квартир в новостройках поддержала льготная ипотека и снижение общих ставок банков по жилищным кредитам. Выдача ипотеки в России по итогам 2020 года, включая вторичный рынок, составит около 1 миллиона кредитов на 2,6 триллиона рублей, а средняя ставка будет находиться на уровне менее 8%, сообщил в интервью "Российской газете" генеральный директор "ДОМ.РФ" Виталий Мутко. В 2019 году в России было выдано ипотечных кредитов на 2,7 триллиона рублей.К концу года средние ставки по ипотеке могут опуститься до исторического минимума – ниже 7% годовых, заявила старший кредитный эксперт агентства Moody’s Ольга Ульянова. В новых кредитах будут смешаны низкая льготная часть и чуть более высокая коммерческая ставка.Средняя ставка по ипотеке в России в мае 2020 года достигла нового исторического минимума — 7,4%, по данным ЦБ РФ. Треть кредитов выдана по льготной ставке 6,5%.Ставка снижается и непрерывно обновляет минимум с ноября прошлого года. Предыдущий рекорд был в апреле. Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в апреле снизилась с 8,6% до 8,32% годовых, по данным Банка России.