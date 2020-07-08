На юге Красноярского края женщина сорвалась с 50-метрового обрыва при попытке сделать селфи. Когда до места добрались спасатели, она была мертва.

На юге Красноярского края женщина сорвалась с 50-метрового обрыва при попытке сделать селфи. Когда до места добрались спасатели, она была мертва, сообщили в краевом центре ГО и ЧС.Трагический случай произошел днем 7 июля на горе Ойха, что примерно в 10 километрах от поселка Курагино. Группа туристов совершила подъем, после чего две женщины отошли в сторону, чтобы запечатлеть себя на дивном фоне. Одна из них оступилась и сорвалась с обрыва.Спасателям оставалось только констатировать смерть женщины.