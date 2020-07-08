Россия и Китай наложили вето на проект резолюции СБ ООН по гуманитарной помощи Сирии. При этом наша страна представит свой вариант решения гуманитарных поставок.

Россия и Китай наложили вето на проект резолюции СБ ООН по гуманитарной помощи Сирии. При этом наша страна представит свой вариант решения гуманитарных поставок.Авторами заблокированной резолюции были Германия и Бельгия. В документе планировалось продление на год работы двух пограничных переходов на границе Сирии и Турции для доставки трансграничной гуманитарной помощи​​​.Россия, по словам постпреда РФ при ООН Василия Небензи, считает, что механизм помощи Сирии должен быть продлен на полгода, а пропускной пункт должен быть один – на границе с Турцией, передает РИА Новости.Василий Небензя пояснил, что за последние шесть лет ситуация существенно изменилась и размер подконтрольной террористам территории сократился на 30%, и одного КПП будет достаточно для того, чтобы удовлетворить все гуманитарные потребности проживающих на этой территории людей.