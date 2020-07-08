Школьные линейки, которые проводятся 1 сентября, в 2020 году пройдут не в традиционном, а в измененном формате для соблюдения мер безопасности на фоне ситуации с коронавирусом.

Школьные линейки, которые проводятся 1 сентября, в 2020 году пройдут не в традиционном, а в измененном формате для соблюдения мер безопасности на фоне ситуации с коронавирусом.Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировал министр просвещения РФ Сергей Кравцов, выступая на международной конференции "Первые итоги пандемии: вызовы и новые возможности для мировой системы образования".По его словам, торжественные линейки в этом году пройдут несколько в другом формате, не уточнив, в каком именно.Кравцов сообщил, что министерство просвещения России не собирается отказываться от очного формата обучения, подчеркнув, что учебный год начнется с соблюдением всех требований санитарной безопасности, чтобы не допустить вспышки COVID-19.Ранее Роспотребнадзор рекомендовал отменить все массовые мероприятия в российских школах до 1 января 2021 года в целях профилактики нераспространения коронавирусной пневмонии.