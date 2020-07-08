Потребительские расходы в России за неделю с 29 июня по 5 июля восстановились до прошлогоднего уровня, а траты на спорт даже выросли за год. Причина всплеска трат россиян – получение социальных выплат, следует из исследования лаборатории Сбербанка по анализу и обработке больших данных СберДанные.

Потребительские расходы в России за неделю с 29 июня по 5 июля восстановились до прошлогоднего уровня, а траты на спорт даже выросли за год. Причина всплеска трат россиян – получение социальных выплат, следует из исследования лаборатории Сбербанка по анализу и обработке больших данных "СберДанные".Траты жителей нашей страны на прошлой неделе выросли к предыдущей на 6,2% и на 0,1% к прошлому году. Всплеск трат произошел 2–3 июля, и круги от него будут расходиться еще 2–3 недели, полагают аналитики.Именно 2-3 июля российские граждане получили социальные выплаты на сумму около 270 миллиардов рублей. Данные оператора онлайн-касс "Эвотор" подтверждают данные лаборатории Сбербанка – торговый оборот за неделю в стране подскочил на 8,7%.На что же россияне решили потратить соцвыплаты?Во-первых, обновили свой гардероб — траты на одежду и обувь за неделю выросли на 15%. Во-вторых, потратились на диваны и телевизоры: расходы на бытовую технику и электронику превысили на 28,2% уровень 2019 года, мебель — на 19,9%, товары для ремонта — на 10,1%, а расходы на спорт превысили уровень 2019 года на 1,5% вместе с открытием спорт-залов и началом сезона походов, катания на роликах, велосипедах и других спортивных развлечений.Правительство России продолжит поддержку населения: направит 13,5 миллиарда рублей на выплаты пособий по безработице в летний период, а соцработникам выделят еще 3,6 миллиарда рублей.