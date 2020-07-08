Драматически закончился отдых большой семьи на берегу Оби в пределах Новосибирска. Зашедшую в воду 12-летнюю девочку подхватило течение, бросившимся ей на помощь троим родственникам удалось спасти школьницу, но вот самим выбраться на берег было не суждено.

Драматически закончился отдых большой семьи на берегу Оби в пределах Новосибирска. Зашедшую в воду 12-летнюю девочку подхватило течение, бросившимся ей на помощь троим родственникам удалось спасти школьницу, но вот самим выбраться на берег было не суждено. Их тела нашли только спустя несколько часов.ЧП произошло днем 7 июля в месте, где купание запрещено, поскольку дно здесь испещрено глубокими ямами, где образуются водовороты, а Обь имеет сильное течение. Девочка проигнорировала предупреждающую об опасности табличку, она начала тонуть. На помощь бросились 50-летний мужчина, 22-летний молодой человек и 14-летний подросток. Совместными усилиями им удалось спасти купальщицу, однако, выбившись из сил, они не смогли сами добраться до берега.У спасателей на лодках ушло около шести часов на то, чтобы найти их тела. С родственниками погибших, которые наблюдали за трагедией с берега, работают психологи.