В Татарстане сотрудники МЧС локализовали пожар крупнейшего торгового центра Альметьевска. О пострадавших в результате инцидента не сообщается.

В Татарстане загорелся крупнейший торговый центр Альметьевска — "Панорама". В здании расположено почти полторы сотни магазинов, кинотеатр и фуд-корт.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Альметьевск (@almetyevsk_city) 8 Июл 2020 в 5:32 PDTСообщение о зыдымлении торгового центра поступило в 15:05. Менее чем через час, по информации ТАСС, пожар был локализован.Информация о пострадавших не поступала.