В нескольких районах Рязанской области бушевал сильный ветер. За 15 минут он оставил после себя разрушительные последствия. Снимками поделились жители Ермиши.

Этим утром в нескольких районах Рязанской области бушевал сильный ветер. За 15 минут он оставил после себя разрушительные последствия. Снимками поделились жители Ермиши, сообщает ГТРК "Ока", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".Как рассказали очевидцы, в результате разгула стихии были повалены деревья в парке и на улицах наследного пункта, из-за чего некоторые дороги оказались перекрыты. Также ветер снес крыши со зданий больницы и школы. Пострадали и жилые дома. По примерной оценке специалистов площадь разрушений составила около 600 кв. метров.