Лучшим подарком для Миши стало знакомство с одним из подразделений Госавтоинспекции города Москвы...

Сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с Общественным советом при УВД по СВАО осуществили мечту воспитанника одного из детских домов столицы.У 16-летнего Михаила было непростое детство. Волею судьбы в подростковом возрасте он оказался в детдоме. Там на одной из встреч с психологом Миша признался, что у него есть мечта: узнать, каково же это – быть настоящим инспектором ДПС.Лучшим подарком для Миши стало знакомство с одним из подразделений Госавтоинспекции города Москвы. Сотрудники полиции рассказали об истории возникновения службы, об особенностях службы на дороге и ответили на интересующие его вопросы. Инспекторы показали Мише полицейский мотоцикл, дали сесть за руль и почувствовать себя настоящим сотрудником ГИБДД. После этого юный гость смог увидеть, как полицейские заступают на службу и как проходит вечерний развод.На память о сегодняшнем дне Михаилу подарили детскую коллекционную милицейскую машинку.В завершение стражи порядка предложили прокатиться на патрульном автомобиле. Этот момент встречи стал самым долгожданным и запоминающимся для мальчика.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29