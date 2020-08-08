Обвиняемый, являясь дизайнером – замерщиком одной из столичных фирм, входил в доверие к заказчикам и обещал им осуществить изготовление, доставку и установку кухонных гарнитуров...

Следственным управлением УВД на Московском метрополитене завершено предварительное расследование и направлено в суд уголовное дело по обвинению 48-летнего жителя Подмосковья, обманувшего нескольких граждан под видом оказания услуг по изготовлению и поставке кухонной мебели.Поводом для возбуждения уголовного дела послужили обращения в полицию двух москвичей и жителя Подмосковья. Они просили привлечь к уголовной ответственности гражданина, представлявшегося замерщиком одной из столичных фирм по изготовлению и сборке кухонной мебели и похитившего под обманным предлогом их денежные средства.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска УВД на Московском метрополитене был задержан 48-летний житель Подмосковья, ранее судимый за мошенничество.По данным следствия, обвиняемый, являясь дизайнером – замерщиком одной из столичных фирм, входя в доверие к заказчикам, сообщал им заведомо ложные сведения о якобы имеющихся у него возможностях осуществить изготовление, доставку и установку кухонных гарнитуров со значительной скидкой и выгодой для них. В целях придания своим действиям видимой законности злоумышленник, в том числе в ходе встреч с потерпевшими на станции столичного метрополитена, заключал фиктивные договора купли-продажи кухонной мебели, после чего получал предоплату в виде перевода денежных средств на свой банковский счет. С похищенными денежными средствами он скрывался, распоряжаясь ими по своему усмотрению.Собранными по уголовному делу доказательствами следствием доказана вина обвиняемого в трех эпизодах противоправной деятельности.В настоящее время уголовное дело, возбужденное по признакам преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ «Мошенничество» с утвержденным обвинительным заключением направлено в Тимирязевский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Пресс-служба УВД на ММ(495) 628-31-18