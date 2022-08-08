В Селивановском районе прошел рейд, направленный на пресечение нарушений правил дорожного движения...

В Селивановском районе прошел рейд, направленный на пресечение нарушений правил дорожного движения водителями мототранспорта. Об этом сообщают в региональном УМВД.В ходе мероприятия госавтоинспекторы выявили троих мотоциклистов, управлявших транспортом, не имея права управления. Двое из них – подростки 15-и и 16-и лет.В отношении водителей составлены протоколы. Также решается вопрос о привлечении к ответственности родителей несовершеннолетних за неисполнение обязанностей по воспитанию и защите интересов детей.К слову, на днях во владимирских соцсетях поднялась волна возмущения относительно безрассудного поведения взрослых на дороге по отношению к детям. В Собинке ребенка прокатили по проезжей части в прицепе.