Российский хоккеист Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин рассказал о возможной перспективе своего возвращения в Континентальную хоккейную лигу. Россиянин признался, что не хочет повторять путь Ильи Ковальчука и Павла Дацюка.

Российский хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин рассказал о возможной перспективе своего возвращения в Континентальную хоккейную лигу. Россиянин признался, что не хочет повторять путь Ильи Ковальчука и Павла Дацюка."Впереди у меня по контракту два года, и надо будет смотреть, что будет по их прошествии, — сказал Овечкин, слова которого приводит Чемпионат.Com со ссылкой на NBC Sports. – Конечно, я хочу играть до тех пор, пока могу. Вернуться в КХЛ, как Ковальчук или Дацюк? Не хочу возвращаться ради прикола. Если буду оставаться на таком же уровне, тогда да".Напомним, что в предыдущий раз 33-летний Овечкин выступал за клуб КХЛ в сезоне 2012/13, когда из-за локаута в НХЛ он перебрался в московское "Динамо". Он внес свой вклад в дальнейшее завоевание бело-голубыми Кубка Гагарина. Позже уже в составе "Вашингтона" он также завоевал и Кубок Стэнли.