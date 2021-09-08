Злоумышленник убеждал женщин одалживать ему крупные суммы денег или оформлять от своего имени кредиты для покупки дорогостоящих автомобилей...

«Сотрудники ОУР УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве установили причастность ранее задержанного мужчины к мошенническим действиям на территории Зеленограда.Установлено, что подозреваемый с 2019 по 2021 год познакомился с четырьмя жительницами Зеленограда в возрасте от 46 до 66 лет. Входя в доверие, под разными предлогами он убеждал их одалживать ему крупные суммы денег или оформлять от своего имени кредиты для покупки дорогостоящих автомобилей, которые якобы хотел сдавать в аренду и постепенно выплачивать долг.Через некоторое время потерпевшие узнали, что автомобили были проданы без их ведома и поняли, что злоумышленник не собирается исполнять взятые на себя обязательства.Общий причиненный ущерб составил более 4,6 млн рублей. Похищенным фигурант уголовного дела распорядился по своему усмотрению.Следствием УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31