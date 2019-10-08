К санитарной обработке подтопленных территорий приступили в Хабаровском крае, Амурской области и в Приморье. После наводнения возникает угроза возникновения и распространения африканской чумы свиней.

К санитарной обработке подтопленных территорий приступили в Хабаровском крае, Амурской области и в Приморье. После наводнения возникает угроза возникновения и распространения африканской чумы свиней. Вспышки заболевания зафиксированы в Еврейской автономной области, передает телеканал "Россия 24".Уровень Амура, тем временем, снижается: за сутки в Хабаровском крае вода ушла с территории двух сел. В регионах проводится дезинфекция. Но ко многим подворьям все еще трудно подобраться из-за оставшейся воды. Специалисты ветеринарной службы обрабатывают хлором в первую очередь соцобъекты, жилые дома и придомовые территории.