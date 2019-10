Президент США Дональд Трамп считает, что Россия и Китай не рады его решению вывести американские войска из северной Сирии, где они находятся с 2014 года вопреки позиции официального Дамаска.

Президент США Дональд Трамп считает, что Россия и Китай не рады его решению вывести американские войска из северной Сирии, где они находятся с 2014 года вопреки позиции официального Дамаска.Об этом глава Белого дома написал Трамп на своей странице в Twitter.I was elected on getting out of these ridiculous endless wars, where our great Military functions as a policing operation to the benefit of people who don’t even like the USA. The two most unhappy countries at this move are Russia & China, because they love seeing us bogged.....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 октября 2019 г.Он считает, что Москве и Пекину, по его мнению, нравилось смотреть, "как мы увязаем в этой трясине и тратим на это большие деньги".Ранее США заявили, что американские войска не будут участвовать на севере Сирии в военной операции Турции. После телефонного разговора Трампа с его турецким коллегой Реджепом Эрдоганом, Вашингтон возложил ответственность за боевиков террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ) на Анкару.Эрдоган проинформировал мировую общественность, что войска США покидают территории на севере Сирии, где турецкие войска собираются провести боевую операцию против курдских формирований. Курды, в свою очередь, обвинили Америку в нарушении ранее достигнутых договоренностей.