Законодательную инициативу они направят в Государственную Думу для рассмотрения.

Депутаты Владимирской области считают, что необходимо разрешить тратить материнский капитал на покупку автомобиля. Для этого они разработали проект федерального закона.«Законодательную инициативу мы направим в Государственную Думу для рассмотрения», - пояснил председатель регионального парламента Владимир Киселев.Предлагается внести изменения в закон 2006 года с определёнными ограничениями. Цена на транспортное средство не должна превышать 1,5 млн рублей. Мощность не выше 150 лошадиных сил. Не более 8 пассажирских мест.В проекте нормативного акта указано, что покупку необходимо оформлять в общую собственность детей и родителей, а машину на протяжении трёх лет запрещается продавать или переоборудовать. В противном случае потраченные деньги придётся вернуть Пенсионному фонду.Отметим, что в отдельных субъектах страны разрешается тратить региональный маткапиталл на покупку авто. Однако, внесение изменений в закон позволит обеспечить единый подход на территории всей РФ.