Минимум 10 миллионов рублей собрала для финансирования террористов в Сирии разоблаченная в Дагестане ячейка финансистов Исламского государства (запрещена в России). Два участника преступной группы задержаны сотрудниками ФСБ России.

Минимум 10 миллионов рублей собрала для финансирования террористов в Сирии разоблаченная в Дагестане ячейка "финансистов "Исламского государства" (запрещена в России). Два участника преступной группы задержаны сотрудниками ФСБ России.Собранные в России деньги финансисты террористов переводили боевикам в Сирию через платежные системы и банковские карты, сообщает РИА Новости. У задержанных "банкиров" террористов изъяты чеки, платежки, а также средства коммуникации, с помощью которых они проводили свои операции. В их отношении возбуждено уголовное дело по статье "Содействие террористической деятельности".Задержанные финансисты террористов уже дали признательные показания. В масштабной операции по пресечению их противоправной деятельности принимали участие сотрудники ФСБ, МВД, Следственного комитета России и Росфинмониторинга.