В одной из комнат в квартире подозреваемого полицейские обнаружили теплицу с вентиляцией и специальным освещением и 5 горшков с растениями...

«Сотрудники Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали 26-летнего ранее судимого мужчину по подозрению в покушении на сбыт наркотического средства», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В ходе отработки оперативной информации сотрудники полиции выявили гражданина, который в своей квартире, расположенной в проезде Шокальского, выращивал наркосодержащие растения.В одной из комнат полицейские обнаружили теплицу с вентиляцией и специальным освещением и 5 горшков с растениями. Также в квартире были найдены и изъяты электронные весы, оборудование для культивирования, пакеты и банка с растительным веществом. Согласно проведенному исследованию изъятый материал является наркотическим средством – каннабисом (марихуаной), общей массой свыше 111 граммов. Растения в горшках являются наркосодержащими растениями – коноплей.Следствием ОМВД России по району Южное Медведково г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и частью 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29