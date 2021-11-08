В 2021 году во Владимирской области зарегистрировано 12036 преступлений, что почти на 7% меньше прошлогодней статистики.

В 2021 году во Владимирской области зарегистрировано 12036 преступлений, что почти на 7% меньше прошлогодней статистики.Во Владимирстате уточнили, что зафиксировано 664 - особо тяжких и 2921 — тяжких. В их списке 66 убийств и покушений. Умышленных причинений вреда здоровью - 169, 436 угроз убийством или избиения, 15 случаев изнасилований или попыток. Разбоев – 32. Грабежей - 369. Краж – 5436.Увеличилось количество эпизодов по «народной» статье №228 – до 974 дел. Рост составляет почти 10%. В 500 историях партии изъятых запрещённых веществ были крупными или особо крупными. В 118 закон преступала группа лиц по предварительному сговору.Средняя раскрываемость всех дел составила 59,3%, что на 1,4% больше, чем в 2020 году.Интересно, что из 5405 злоумышленников – 929 женщины. В 212 случаях – малолетние. Остальные – мужчины. Ране судимых по статистике МВД - 1575.