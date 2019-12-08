Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен создать новую систему контроля границ в случае победы на досрочных выборах 12 декабря. Об этом он заявил в интервью газете Санди Таймс.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен создать новую систему контроля границ в случае победы на досрочных выборах 12 декабря. Об этом он заявил в интервью газете "Санди Таймс".В статье говорится о намерении премьер-министра ввести три типа рабочих виз и создать балльную систему оценки въезжающих иностранцев, сообщает ТАСС.Виза первого типа будет выдаваться тем, у кого есть серьезные заслуги в научной сфере, культуре или в бизнесе. Во вторую категорию попадут квалифицированные работники. Представители обеих групп будут иметь высокие шансы на получение вида на жительство, а затем и гражданства страны. Третья же виза предназначена для мигрантов с низким уровнем навыков.Джонсон подчеркнул, что новые меры нацелены на снижение числа трудовых мигрантов, однако они не будут носить радикальный характер: "Британия останется открытой миру, но открытой для всего мира и на справедливых условиях".