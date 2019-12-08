Специальный приз Второй российской премии в области веб-индустрии был вручен Михаилу Галину – хозяину внезапно прославившегося кота Виктора.

Специальный приз Второй российской премии в области веб-индустрии был вручен Михаилу Галину – хозяину внезапно прославившегося кота Виктора.Торжественная церемония состоялась в Цифровом деловом пространстве в Москве 7 декабря, передает ТАСС.Получая награду, Галин рассказал, что в силу определенных обстоятельств кот не приехал – он не выездной.Кот и его владелец стали знамениты благодаря перелету из Риги через Москву во Владивосток, где их дом. Кота по кличке Виктор при пересадке отказались пустить в салон самолета, о чем Галин рассказал на своей странице в Facebook. Кота потребовали сдать в багаж из-за того, что питомец весил больше, чем позволяют правила "Аэрофлота".Но Михаил проявил смекалку: при регистрации он подменил своего кота на другого, весившего 7 килограммов, допустимых по правилам авиакомпании.Узнав о подмене, "Аэрофлот" исключил Галина из программы лояльности. Тем временем кот в одночасье стал главным героем Интернета и СМИ.Премия в области веб-индустрии вручается второй раз. Организатором премии выступает The Digital Reporter — платформа, посвященная веб-сериалам.