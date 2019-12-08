За океаном стартовал новый игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В первом матче дня Филадельфия Флайерз одержала победу над Оттавой Сенаторз. Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу летчиков.

За океаном стартовал новый игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В первом матче дня "Филадельфия Флайерз" одержала победу над "Оттавой Сенаторз". Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу "летчиков".Матч между соперниками был похож на своеобразную "перестрелку" – хоккеисты обеих команд по очереди забивали друг другу, пока не наступил конец матча. Одну из шайб забил российский защитник "Филадельфии" Иван Проворов, проведший на льду 26 минут 25 секунд.Помимо него в составе "Флайерз" также забивали Трэвис Конечны, Шейн Гостисбер и Скотт Лотон. У "Сенаторов" авторами заброшенных шайб становились Брэди Ткачук и Энтони Дюклер, оформивший дубль.В еще одном матче "Ванкувер Кэнакс" в овертайме обыграл "Баффало Сэйбрз" — 6:5.