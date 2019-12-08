США приходится нагонять Россию в разработке гиперзвукового оружия, в дело идет каждый доллар, заявил министр обороны США Марк Эспер.

США приходится нагонять Россию в разработке гиперзвукового оружия, в дело идет каждый доллар, заявил министр обороны США Марк Эспер.На форуме по безопасности в Калифорнии Эспера спросили о разработке Россией гиперзвукового оружия​​​. Он ответил, что несколько лет назад Штаты, видя, что они явно лидируют, сделали паузу в этих технологиях, а теперь играют в догонялки."Министерство обороны вкладывает каждый доллар, который мы физически можем использовать, для достижения конкурентного преимущества в области гиперзвукового оружия", — сказал Эспер.Также он выразил беспокойство тем, что некоторые новые разработки России якобы не учитываются Договором о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).В конце ноября генерал Арнольд Банч, глава командования материально-технического обеспечения ВВС США, рассказал, что к 2022 году военно-воздушные силы будут обладать гиперзвуковым оружием в начальной боевой готовности.По его словам, в настоящее время разрабатываются два вида такого оружия – HCSW (Hypersonic Conventional Strike Weapon, аббревиатура произносится как hacksaw – "ножовка") и ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon, аббревиатура звучит как arrow — "стрела").Эти проекты не были включены в стратегию развития ВВС США до 2030 года, однако они уже реализуются. Генерал рассчитывает достигнуть начальной боевой готовности одного или обоих проектов к 2020 году.6 декабря замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил в интервью РИА Новости, что Москва готова обсуждать возможность включения в будущий ДСНВ систем "Кинжал" и "Посейдон": "Мы готовы эти темы обсуждать, но в широком контексте диалога по стратегической стабильности, что означает, что мы, со своей стороны, будем ставить перед США вопросы, которые нас интересуют".5 декабря в беседе с "Интерфаксом" тезис о заморозке работ по тому же "Посейдону" подтвердил и бывший начальник 4-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ генерал-майор в отставке Владимир Дворкин."Если они не будут укладываться в рамки договора, то я не исключаю, что Россия может пойти на компромиссы и заморозить работы по этим видам вооружений, чтобы была возможность заключить договор", — сказал он.