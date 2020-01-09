В Санкт-Петербурге полицейские пресекли деятельность преступной группы, около двух лет продававшей наркотики через интернет-магазин.

В Санкт-Петербурге полицейские пресекли деятельность преступной группы, около двух лет продававшей наркотики через интернет-магазин."В результате обысков обнаружено свыше 30 килограммов амфетамина, компьютеры, оборудование для расфасовки психотропного вещества, банковские карты и поддельные паспорта", — сообщила РИА Новости официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, добавив, что у торговцев также были изъяты несколько автомобилей премиум-класса.По данным следователей, в день преступники получали до 200 заказов. Рекламировался интернет-магазин через ночные клубы, бары. Кроме того, наркоторговцы делали адресные рассылки потенциальным клиентам.В настоящее время организатор банды, системный администратор интернет-магазина, двое операторов колл-центра и трое закладчиков арестованы и находятся в СИЗО. Им грозит до 20 лет лишения свободы.