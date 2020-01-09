Крымская зима в Москве сменится европейской. На этой неделе начнет формироваться устойчивый снежный покров, который составит 7-12 сантиметров. Днем температура воздуха составит около 0 градусов. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

Крымская зима в Москве сменится европейской. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.В первой половине зимы в столице были рекордные оттепели, которые сводили на нет снег. На этой неделе начнет формироваться устойчивый снежный покров, который составит 7-12 сантиметров. Однако и это больше чем в два раза ниже нормы, передает РИА Новости.В четверг погода будет облачной, в первой половине дня пройдет мокрый снег, который пойдет на убыль к вечеру. В ближайшие дни днем температура воздуха составит около 0 градусов, в ночные часы температура будет опускаться и к воскресенью достигнет минус 7 градусов.Как сообщает "Россия 24", складывается парадоксальная погодная ситуация: в Санкт-Петербурге снег полностью растаял, а в Ростовской области местами за сутки появились почти 20-сантиметровые сугробы (обычно столько снега там накапливается только к концу января).В отдельных районах Тверской, Смоленской, Московской и Брянской областей не исключены ледяные дожди. Но небо над обширной территорией – от Русского Севера до южнорусских степей – будет укрыто преимущественно снеговыми облаками.Такие условия будут способствовать постепенному накоплению снега и появлению сугробов там, где сейчас о них только мечтают.К Старому Новому году природа постарается реабилитироваться за малоснежье. Основательно заметет калмыцкие степи. А в центре России высота снежного покрова может увеличиться на 10-15 сантиметров, примерно настолько же вырастут сугробы на Средней Волге.