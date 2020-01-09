На Украине сегодня день траура после крушения лайнера в Иране. Об этом стало известно по итогам оперативного совещания, которое провел президент страны. Владимиру Зеленскому доложили о предварительных итогах работы комиссии.

На Украине сегодня день траура после крушения лайнера в Иране. Об этом стало известно по итогам оперативного совещания, которое провел президент страны. Владимиру Зеленскому доложили о предварительных итогах работы комиссии.Вероятными выводами с прессой поделились также западные спецслужбы. Как пишут информационные агентства, самолет упал из-за перегрева двигателя. При этом отмечают, что версия с попаданием ракеты исключена.Лайнер разбился накануне сразу после вылета из Тегерана. Борт принадлежал авиакомпании Украины. Погибли все пассажиры и экипаж — 176 человек. На месте трагедии были обнаружены бортовые самописцы. Расшифровка данных пройдет в Иране, там же комиссия сделает окончательные выводы о причинах крушения.Страны, чьи граждане были на борту, завели уголовные дела. Более 60 пассажиров — канадцы. Премьер-министр этой страны Джастин Трюдо отметил: Оттава не хочет спекулировать на этой теме и готова участвовать в расследовании.