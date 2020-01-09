Новосибирская область получит в этом году больше 1,8 миллиарда рублей. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении из федерального бюджета средств на реконструкцию областного перинатального центра.

Новосибирская область получит в этом году больше 1,8 миллиарда рублей. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении из федерального бюджета средств на реконструкцию областного перинатального центра.Средства поступят в рамках реализации государственной программы "Развитие здравоохранения" и национального проекта "Здравоохранение", сообщают "Вести Новосибирск" с ссылкой на пресс-службу правительства Новосибирской области. Новый перинатальный центр разместится на базе ГБУЗ НСО "Государственная Новосибирская областная клиническая больница".В настоящее время идет реконструкция акушерского корпуса Государственной Новосибирской областной клинической больницы для размещения центра. Завершить закрытие теплового контура удалось до конца 2019 года. Кроме того, готовы 2,8 тысяч квадратных метров кровли, вставлены окна и подключена система отопления. Сейчас ведутся внутренние отделочные работы. Ввести в эксплуатацию региональный перинатальный центр планируется в 2021 году.