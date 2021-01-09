«Мой галактический двойник Галактион» - один из победителей 25-ого суздальского Анимафеста поборется за «Оскар». Мультфильм режиссёра Александра Свирского вошёл в лонг-лист премии Американской киноакадемии.

«Мой галактический двойник Галактион» - один из победителей 25-ого суздальского Анимафеста поборется за «Оскар». Мультфильм режиссёра Александра Свирского вошёл в лонг-лист премии Американской киноакадемии.Напомним, в марте прошлого года на юбилейном открытом российской фестивале Анимационного кино в Суздале «Мой галактический двойник Галактион» завоевал приз Гильдии кинокритиков России. А теперь абсурдистская картина об извечной борьбе добра и зла художника и режиссера Саши Свирского попала в квалификационный список из 96 короткометражных анимационных фильмов, претендующих на «Оскар». В шорт-лист отберут не более десяти картин. Напомним, мировая премьера "Галактиона", созданного на студии "Мастер-Фильм", состоялась в феврале прошлого года на Берлинале. Фильм стал участником 4 десятков международных фестивалей. Создатель «Галактического двойника» - Александр Свирский - экспериментирует с техниками и часто применяет метод импровизации, используя подручные материалы для графических работ и коллажей.Также в лонг-лист «Оскара» попал еще один российский мультфильм - «Голый» Кирилла Хачатурова. Лента - об одиночестве человека, обладающего уникальными способностями.