В шведском Эстерсунде на чемпионате мира по биатлону завершился женский спринт. Победу в нем одержала представительница Словакии Анастасия Кузьмина. Она финишировала с лучшим результатом дня, допустив один промах. Ее время составило 22 минуты 17,5 секунды​​​.

В шведском Эстерсунде на чемпионате мира по биатлону завершился женский спринт. Победу в нем одержала представительница Словакии Анастасия Кузьмина. Она финишировала с лучшим результатом дня, допустив один промах. Ее время составило 22 минуты 17,5 секунды​​​.Это золото стало для Кузьминой первым в карьере на чемпионатах мира. Серебро завоевала Ингрид Тандревольд из Норвегии, не допустившая ни одного промаха. Она отстала от лидера на 9,7 секунды. Замкнула тройку призеров немка Лаура Дальмайер (+12,6 секунды, 0 промахов).Лучшей из россиянок оказалась Екатерина Юрлова-Перхт, занявшая восьмое место. Она уступила Кузьминой 31,4 секунды, допустив один промах. Российские биатлонистки Евгения Павлова, Светлана Миронова и Ирина Старых расположились соответственно на 24-м, 31-м и 44-м местах.