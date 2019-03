Индийский журналист в пятницу, 8 марта, опубликовал в своем Twitter видео с места крушения истребителя МиГ-21 ВВС страны.

Индийский журналист в пятницу, 8 марта, опубликовал в своем Twitter видео с места крушения истребителя МиГ-21 ВВС страны.Самолет разбился у города Биканер в штате Раджастхан на северо-западе Индии, пилоту удалось благополучно катапультироваться. Причиной авиакатастрофы стало столкновение с птицей.По информации индийских СМИ, ЧП случилось в ходе тренировочного полета, поэтому вооружений на борту не было.Обстоятельства происшествия изучит следственный суд.Visuals: #IndianAirForce jet Mig-21 which crashed near #Bikaner district of #Rajasthan. pic.twitter.com/ekFhwIDclu— Bhat Burhan (@bhattburhan02) 8 марта 2019 г.