В Национальной хоккейной лиге определился первый участник Кубка Стэнли-2019. Им стал лидер текущего регулярного чемпионата "Тампа-Бэй Лайтнинг". "Молнии" досрочно вышли в плей-офф благодаря поражению "Монреаль Канадиенс" в игре с "Анахайм Дакс" со счетом 2:8.Этот результат позволил команде Андрея Василевского и Никиты Кучерова первой отобраться в розыгрыш Кубка Стэнли. На данный момент "Тампа" имеет в своем активе 106 очков после 68 игр. "Молнии", даже если уступят во всех оставшихся встречах, не опустятся ниже восьмого кубкового места в Восточной конференции.Lock it in. The @TBLightning are the first to clinch a berth in the 2019 #StanleyCup Playoffs, their fifth postseason appearance in the past six seasons. #NHLStats pic.twitter.com/SV4BZxHu8g— NHL Public Relations (@PR_NHL) 9 марта 2019 г.Напомним, что в плей-офф Кубка Стэнли выходят 16 команд – по восемь клубов из Западной и Восточной конференций.