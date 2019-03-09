На одной из парковок в московских Лужниках в честь 8 марта появился аэростат в форме букета тюльпанов высотой в 45 метров. Его установили не власти города, а группа энтузиастов.

На одной из парковок в московских Лужниках в честь 8 марта появился аэростат в форме букета тюльпанов высотой в 45 метров. Его установили не власти города, а группа энтузиастов.Задача оказалась нелегкой: установке аэростата мешала ветреная погода с периодически начинавшимся дождем, да и сам процесс был довольно трудоемким. Тем не менее поклонники воздухоплавания с ней справились на "отлично".