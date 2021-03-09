Пожилая женщина сообщила, что в ее квартиру на улице Маршала Чуйкова пришли двое мужчин, которые предложили проверить электросчетчики...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Кузьминки г. Москвы задержали двоих мужчин, подозреваемых в совершении мошенничества в отношении пожилой женщины.В территориальный отдел полиции поступило сообщение от 83-летней жительницы Москвы. Она сообщила, что в ее квартиру на улице Маршала Чуйкова пришли двое мужчин, которые предложили проверить электросчетчики. Осмотрев приборы, неизвестные порекомендовали установить стабилизатор напряжения. Женщина согласилась, однако после ухода мужчин обнаружила пропажу портфеля, в котором она хранила денежные средства, телефон и документы. Сумма причиненного ущерба составила 120 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий в Тверской области сотрудниками уголовного розыска были задержаны подозреваемые – 31-летние мужчины. Установлено, что злоумышленники, не являясь электриками, ввели в заблуждение заявительницу, не провели нужные работы и взяли с пенсионерки оплату. После чего, заметив, откуда последняя достает денежные средства, задержанные похитили портфель и ушли из квартиры.По данному факту следствием ОМВД России по району Кузьминки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18