Злоумышленник в ответ на сделанное ему пассажиром замечание о соблюдении правил поведения в общественном транспорте распылил ему в лицо содержимое газового баллончика...

«Сотрудники отдела уголовного розыска УВД на Московском метрополитене задержали 25-летнего жителя Подмосковья, подозреваемого в хулиганских действиях», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.Инцидент произошел 20 февраля текущего года в вечернее время в вагоне электропоезда на станции «Охотный ряд» Сокольнической линии Московского метрополитена. 25-летний житель Подмосковья в ответ на сделанное ему пассажиром замечание о соблюдении правил поведения в общественном транспорте беспричинно, из хулиганских побуждений, в присутствии значительного количества пассажиров распылил ему в лицо содержимое газового баллончика. После чего нанес несколько ударов в область головы и тела мужчины и сразу же скрылся с места происшествия.С телесными повреждениями в виде химического ожога век, а также гематом в области головы и левой ноги 33-летний москвич был доставлен в медицинское учреждение. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска УВД на Московском метрополитене была установлена личность подозреваемого, и он был задержан по месту своего фактического проживания в Центральном округе столицы.По данному факту Следственным управлением УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ «Хулиганство». По ходатайству следственных органов Черемушкинским районным судом г. Москвы в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.Пресс-служба УВД на Московском метрополитене(495) 628-31-18