Негативное влияние вспышки коронавируса в мире будет отмечаться в течение двух кварталов, заявили специалисты департамента исследований и прогнозирования Банка России, говорится в бюллетене регулятора О чем говорят тренды.

Негативное влияние вспышки коронавируса в мире будет отмечаться в течение двух кварталов, заявили специалисты департамента исследований и прогнозирования Банка России, говорится в бюллетене регулятора "О чем говорят тренды".В документе также отмечается, что вполне вероятна вторая волна вспышки Covid-19 в мире к зиме 2020 года, когда начнется сезон простудных заболеваний.Кроме того, возвращение вспышки может быть связано с негативным последствием введения ограничительных мер в мире для прекращения распространения заболевания. Но потенциальное негативное влияние может стать более мягким из-за роста готовности борьбы с эпидемией.Специалисты Банка России считают, что негативные последствия вспышки коронавируса в мире превысят влияние вспышки атипичной пневмонии в 2003 году и ближневосточного респираторного синдрома в 2015 году.В базовом сценарии аналитики ЦБ РФ спрогнозировали, что основной удар по мировой экономике от вспышки COVID-19 будет ощущаться в первом полугодии 2020 года.Китай стал первой страной, в которой значительно снизилась экономическая активность из-за коронавируса, однако власти страны смогли взять распространение заболевания под контроль, поэтому в марте отмечалось уже постепенное восстановление в КНР.Другие страны мира столкнулись с распространением коронавируса позднее Китая на две-четыре недели, поэтому в ЦБ ожидают, что пик негативных эффектов придется на конец I-го-начало II кварталов 2020 года.Вторичные эффекты, к которым относятся рост финансовой нагрузки на бюджет из-за увеличения расходов на здравоохранение, могут отмечаться и в III квартале года.Как отмечается в документе, негативный экономический эффект от пандемии коронавируса будет носить временный характер, а в России воздействие внешних шоков будет сглажено бюджетным правилом.