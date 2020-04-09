Отправиться в онлайн-путешествие зовут столичные музеи. Для тех, кто заскучал дома, подготовлены новые виртуальные экскурсии по залам Третьяковки и ГМИИ имени Пушкина. А Большой театр приглашает на балет: с экранов мониторов на этот раз дадут Щелкунчика.

Отправиться в онлайн-путешествие зовут столичные музеи. Для тех, кто заскучал дома, подготовлены новые виртуальные экскурсии по залам Третьяковки и ГМИИ имени Пушкина. А Большой театр приглашает на балет: с экранов мониторов на этот раз дадут "Щелкунчика".Для тех, кто остается дома, и кого не покидает тяга к искусству, столичные музеи и театры подготовили десятки онлайн-экскурсий. Знаменитые картины, аудиогиды и даже лекции — найти все это теперь можно на популярных интернет-порталах.Всех любителей русского фольклора ждет погружение в мир известных былин и сюжеты знакомых с детства сказок. Билибин, Врубель, Васнецов — выставочные залы Третьяковской галереи уместились в полуторачасовые ролики. Все это доступно в круглосуточном режиме."Мы 10 дней самым напряженным образом производили съемки, креативили и создавали новые программы. Сейчас они постепенно выкладываются онлайн", — говорит Зельфира Трегулова, генеральный директор Государственной Третьяковской галереи.Экскурсии и выставки, открытие которых было запланировано на ближайшие даты, состоятся в режиме прямой трансляции. Уже сегодня Пушкинский музей раскроет тайну вавилонского царя и расскажет биографию коллекции Сергея Щукина. В таком формате предусмотрено и общение с экскурсоводом. После завершения трансляции доступ к ней будет закрыт, но посмотреть саму экспозицию можно в любое время."Пользуясь виртуальными экспозициями нашего музея, которые выложены на сайте, теперь вы можете в сопровождении профессионалов пройти этими маршрутами (или построить собственный маршрут) и вместе с ними узнать новое, вспомнить старое", — объясняет Илья Доронченков, заместитель директора по науке Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина.Проводите время с Большим театром — по вечерам он показывает спектакли из золотого фонда. 10 апреля зрителей приглашают на балет "Щелкунчик". А если вы пропустили предыдущую трансляцию, то еще есть возможность стать зрителем одного из самых выдающихся спектаклей Большого театра — оперы "Борис Годунов". Запись будет доступна сегодня до 23 часов."Мы очень рады, что наше дело остается. Сейчас наша аудитория расширилась, к нам присоединяются люди, которые никогда ранее не слышали оперу. Заходят, слушают, восторгаются и начинают любить это искусство", — рассказывает Агунда Кулаева, заслуженная артистка России, солистка оперной труппы Большого театра.На днях в списках проекта "Москвастобой" появился еще один раздел — театр "Балет Москва" с постановкой "Эгопоинт". Современный балетный спектакль с музыкой в жанре техно доступен до 20 апреля. А в режиме реального времени можно наблюдать за тем, как тренируются артисты в условиях самоизоляции, и даже принять участие в их утренних классах.