Правительство утвердило решение, по которому, вместе со штрафом, нарушитель режима самоизоляции теперь может лишиться и автомобиля. Впрочем эта мера коснется не всех.

Правительство утвердило решение, по которому, вместе со штрафом, нарушитель режима самоизоляции теперь может лишиться и автомобиля. Впрочем, эта мера коснется не всех.Премьер-министр Михаил Мишустин подписал соглашение МВД и правительства Москвы, которое разрешает сотрудникам полиции штрафовать нарушителей режима самоизоляции.В документе говорится, что за нарушение карантина наложат штраф в размере 4000 рублей. А вот если гражданин нарушит условия самоизоляции еще раз или за рулем, то штраф составит уже 5000 рублей.При этом машину нарушителя могут эвакуировать на штрафстоянку. Впрочем, эти меры коснутся тех, кто заражен коронавирусом, должен сидеть дома в самоизоляции, а вместо этого раскатывает по дорогам. Вычислять нарушителей станут через системы видеонаблюдения.Ранее Госдума и Совет Федерации приняли и одобрили поправки в Кодекс об административных правонарушениях с новыми штрафами за нарушение режима карантина в связи с коронавирусом. При возникновении угрозы распространения опасного заболевания, а также в период действия ограничительных (карантинных) мер для граждан они составят от 15 до 40 тысяч рублей, для должностных лиц и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 50 до 150 тыс. рублей, для юридических лиц — от 200 до 500 тыс. рублей.Также нарушителям карантина придут СМС-сообщения, а гражданам запретили приближаться друг к другу ближе 1 метра.