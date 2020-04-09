Голкипер футбольной сборной Камеруна и голландского Аякса Андре Онана в последние месяцы является хедлайнером трансферного рынка. Некоторое время назад темнокожего вратаря прочили в лондонский Челси, а теперь инсайдеры сообщают, что в переходе игрока заинтересована испанская Барселона.

Голкипер футбольной сборной Камеруна и голландского "Аякса" Андре Онана в последние месяцы является хедлайнером трансферного рынка. Некоторое время назад темнокожего вратаря прочили в лондонский "Челси", а теперь инсайдеры сообщают, что в переходе игрока заинтересована испанская "Барселона".При этом шансы на то, что Онана окажется именно в рядах чемпионов Испании, очень высоки: камерунец был в системе молодежных команд "Барсы" в период с 2010 по 2015 год, напоминает Mundo Deportivo. И, якобы, каталонский клуб находится в постоянном контакте с агентами 24-летнего футболиста.Ранее 33Live.RuRu уже сообщали, что основной вратарь "Барселоны" немец Марк-Андре тер Штеген пока не может договориться с каталонцами о новом контракте и вообще может перебраться в мюнхенскую "Баварию". При этом спортивный директор "Аякса" Марк Овермарс сообщил журналистам, что его клуб не будет удерживать Онану, если получит выгодное для всех предложение.