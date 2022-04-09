Накануне около 17 часов на улице Почаевской во Владимире в одном из многоквартирных домов произошёл...
Накануне около 17 часов на улице Почаевской во Владимире в одном из многоквартирных домов произошёл пожар.
На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений наблюдалось задымление на балконе. Очаг возгорания обнаружили на 3 этаже - горело имущество в квартире.
Спасателям пришлось эвакуировать 20 человек. Из них 6 - дети. О пострадавших не сообщается.
К ликвидации пожара привлекались 5 единиц техники, 17 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливают причину случившегося.
ФОТО: ГУ МЧС России по Владимирской области