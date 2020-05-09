В столичную больницу в Коммунарке с коронавирусом госпитализирована Руководитель Центра паллиативной помощи Анна Федермессер.
В столичную больницу в Коммунарке с коронавирусом госпитализирована Руководитель Центра паллиативной помощи Анна Федермессер.
Она написала на своей странице в Facebook, что симптомы и тесты подтверждают у нее COVID-19, передает РИА Новости.
"По КТ в обоих легких начальная стадия пневмонии, и мои друзья-врачи решили перестраховаться и подержать меня несколько дней в стационаре".
Также Федермессер отметила слаженную работу персонала больницы и административные и человеческие качества главврача больницы Дениса Проценко.