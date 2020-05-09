Международная федерация футбола не станет возражать, если национальные федерации примут решение отказаться от видеоассистента главного арбитра матча (VAR) после рестарта сезона, остановленного из-за пандемии коронавируса.

Международная федерация футбола не станет возражать, если национальные федерации примут решение отказаться от видеоассистента главного арбитра матча (VAR) после рестарта сезона, остановленного из-за пандемии коронавируса."Каждый организатор футбольных соревнований по своему усмотрению может отказаться от использования системы видеопомощника после возобновления сезона, — говорится в заявлении ФИФА. — Впрочем, в турнирах, использующих VAR, все аспекты правил игры и соответственно протокола VAR будут сохранены в силе".Напомним, что российская премьер-лига использует систему. В феврале организаторы РПЛ сообщили, что VAR будет использоваться на всех матчах весенней части сезона. Однако в марте турнир был приостановлен после 22 тура.