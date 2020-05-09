В Москву из-за рубежа приходят поздравления с Днем Победы. Так, например, президент Чехии в письме написал Владимиру Путину о героизме воинов Красной армии и о том, что 75 лет назад жители Праги встречали их, как своих освободителей.

В Москву из-за рубежа приходят поздравления с Днем Победы. Так, например, президент Чехии в письме написал Владимиру Путину о героизме воинов Красной армии и о том, что 75 лет назад жители Праги встречали их, как своих освободителей.По словам чешского руководителя, нельзя забывать о 140 тысячах советских солдат, погибших за освобождение Чехословакии. Милош Земан также отметил, что сожалеет о невозможности из-за пандемии отметить юбилей окончания войны вместе на Красной площади, и выразил надежду на личную встречу с российским президентом в другое время.Поздравительную телеграмму Владимиру Путину направил и лидер КНДР Ким Чен Ын. В тексте послания говорится, что 75 лет назад советский народ, проявив беспримерный героизм и самоотверженность, достиг победы в войне с фашизмом и тем самым защитил Родину и отстоял безопасность всего мира.Поздравления в связи с юбилеем Победы прозвучали и во время телефонных переговоров, которые Владимир Путин провел со многими зарубежными коллегами. В том числе он пообщался с немецким канцлером Ангелой Меркель. Политики отметили, что для России и Германии годовщина освобождения Европы и мира от фашизма имеет особое, символическое значение.Поговорил российский лидер с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, а также с главой британского правительства Борисом Джонсоном.Решимость противодействовать попыткам пересмотреть итоги Второй мировой войны была подчеркнута в беседе с председателем КНР Си Цзиньпином.Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху в разговоре с Владимиром Путиным отметил решающий вклад СССР в освобождение Европы от нацизма.Состоялись у Владимира Путина разговоры с руководителями Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Кубы, США, Франции.