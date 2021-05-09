Правоохранители поблагодарили ветеранов за бесценный вклад в развитие и становление послевоенной милиции, пожелали крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни...

Сотрудники полиции УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве по доброй традиции посетили ветеранов Великой Отечественной войны, чтобы лично поздравить их с праздником. Правоохранители поблагодарили ветеранов за бесценный вклад в развитие и становление послевоенной милиции, пожелали крепкого здоровья, благополучия, долгих лет жизни и вручили им подарки.Среди тех, кто прошел военное лихолетье, – Иван Михайлович Сыроваткин, Сергей Михайлович Фирсаев, Николай Филиппович Первушин, Василий Яковлевич Демин, Сергей Владимирович Прошин, Семен Андреевич Ярошев, Николай Федорович Ксендзюк. Дарить пожилым участникам Великой Отечественной войны заботу, внимание и общение – очень просто и так важно, считают сотрудники полиции.Участники войны, в свою очередь, радушно встречали гостей. Сергей Михайлович Фирсаев во время встречи с начальником ОМВД России по району Кузьминки полковником полиции Сергеем Воробьевым охотно делился воспоминаниями о нелегких дорогах войны и о службе в милиции. В копилке Сергея Михайловича множество наград и медалей: Орден Отечественной войны II степени, орден «Знак Почета» и другие ведомственные награды.Много слов глубокой благодарности прозвучало в эти дни в адрес полицейских. Руководство УВД по ЮВАО в свою очередь выражает глубокую благодарность поколению победителей за вклад, который они внесли во имя свободы и независимости нашей страны и обеспечения мирной жизни сегодня.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18