В 1942 году Николай Филиппович был призван в ряды Красной Армии и направлен на Дальний Восток, на границу с Маньчжурией...

По доброй традиции встречи с ветеранами Великой Отечественной войны всегда особенные, проходят в теплой и душевной обстановке. Встречая гостей, ветераны с удовольствием рассказывают о своей жизни, делятся воспоминаниями о событиях военного времени.Одна из таких встреч состоялась с участием начальника тыла УВД по ЮВАО полковника внутренней службы Равиля Шегабудинова, который лично поздравил ветерана Великой Отечественной войны Николая Первушина и членов его семьи.В 1942 году, когда Николаю Филипповичу исполнилось 18 лет, он был призван в ряды Красной Армии и направлен на Дальний Восток, на границу с Маньчжурией. Принимал участие в ожесточенных боях в составе артиллерийской дивизии. В освоении военной науки ему не было равных – Николай Филиппович был назначен командиром противотанкового орудия. Для него война закончилась в 1949 году. За героизм, проявленный в годы войны, он награжден Орденом Отечественной войны II степени и медалями «За победу над Японией», «За боевые заслуги», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».В послевоенное время более 30 лет Николай Филиппович отдал службе в органах внутренних дел. Вышел на заслуженный отдых в звании подполковника милиции, а затем длительное время, до 2011 года, занимался общественной деятельностью, занимая должность заместителя председателя Совета ветеранов. Подполковник милиции имеет более 20 ведомственных медалей и памятных знаков. Но признается, что самые дорогие для него награды – фронтовые.Во время визита Равиль Шегабудинов поблагодарил ветерана за личный вклад в Великую Победу, пожелал ему крепкого здоровья, оптимизма, мирного неба над головой и вручил цветы и подарки в знак уважения его заслуг перед нашей страной.Николай Первушин и члены его семьи душевно поблагодарили полицейских за поздравления и оказанное внимание.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18