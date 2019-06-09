В матче третьего тура отборочного раунда чемпионата Европы по футболу 2020 года сборная России на поле Мордовия Арены в Саранске сыграет с Сан-Марино. Стали известны стартовые составы команд.

В матче третьего тура отборочного раунда чемпионата Европы по футболу 2020 года сборная России на поле "Мордовия Арены" в Саранске сыграет с Сан-Марино. Стали известны стартовые составы команд.Россия: Гильерме, Фернандес, Семенов, Джикия, Кудряшов, Оздоев, Зобнин, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Головин, Дзюба (к).Сан-Марино: Бенедеттини, Палацци, Ф. Витайоли, М. Витайоли, Муларони, Баттистини, Грандони, Чеволи, Ринальди, Голинуччи, Э. Голинуччи.Напомним, матч состоится в субботу, 8 июня и начнется в 19:00 по московскому времени. Обслуживать встречу будет шведская бригада арбитров во главе с Мохаммедом Аль-Хакимом.